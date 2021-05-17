Автогражданка Смарт от ARX - умная страховка со скидкой

Лучшая Автогражданка — надежная, простая, выгодная.

Надежность, простота, выгодные тарифы — главные критерии выбора страховки. ARX предлагает именно такие полисы.

О надежности компании говорит ее история — уже 26 лет на рынке Украины. Приобретать полис очень просто — это можно сделать онлайн на сайте компании, процесс займет 5-7 минут, страховка придет на электронную почту. Кроме того, ARX — единственная компания, которая при расчете стоимости полиса учитывает два дополнительных фактора: возраст владельца авто и возраст самого авто. Это позволяет более точно и, соответственно, более справедливо посчитать цену для разных категорий водителей.

В мае 2021 компания пошла еще дальше — разработала инновационный продукт Автогражданка Смарт, при покупке которого можно получить скидку в размере 10% сразу, а потом увеличить ее до 25 % при пролонгации договора. Размер скидки будет зависеть напрямую от индивидуальной манеры вождения, т. е работает принцип Pay How You Drive (“плати как водишь”). Полис приобретается онлайн, на сайте компании.

Чтобы воспользоваться преимуществами Автогражданки СМАРТ, необходимо скачать мобильное приложение “Smart Drive”. Приложение будет фиксировать основные показатели вождения: скорость, маневры, ускорение, торможение и использование телефона за рулем. За каждую поездку начисляются баллы. На основании полученных баллов и пробега начисляется скидка при продлении договора.

Автогражданка Смарт — как рассчитывается дополнительная скидка?

Скидка предоставляется, если:

— Водитель получит от 60 баллов и проедет более 300 км (по данным мобильного приложения Smart Drive) в течение 60 дней с даты приобретения Автогражданки СМАРТ

— По предварительным договорам не будет убытков

— Не меняется автомобиль и лицо, на которое оформлен предыдущий договор страхования.

— Пролонгация будет выполняться не позднее чем через 15 календарных дней после окончания действия предыдущего договора.

Чем лучше водительские навыки, тем выше скидка. Например:

60-69 баллов — 10%

70-79 баллов— 15%

80-89 баллов — 20%

90+ баллов — 25%

Приложение “Smart Drive” можно скачать предварительно, без покупки полиса — это очень удобно, ведь сначала можно проверить свои водительские навыки, а потом принимать решение о покупке продукта.

Помимо стандартного покрытия обязательной автогражданки, полис СМАРТ предусматривает вариант с КАСКО “Прямая защита”. С программой страхования Автогражданка СМАРТ + КАСКО “Прямая защита” можно получить возмещение за свое авто в пределах 130 000 грн.

Умная Автогражданка — отличная компания в дороге, поможет прокачать водительское мастерство и сэкономить.