Автомобільні затори в Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18:55, рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Басейна, Пушкінська, Мечникова, Велика Васильківська, Шота Руставелі, Льва Толстого, а також в районі Спортивної та Бессарабської площі.
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Швидкість руху там не перевищує п’яти кілометрів на годину.
Крім того,затори спостерігаються на вулицях Антоновича, Шовковична, В’ячеслава Чорновола, Січових Стрільців, Верхній вал, а також на бульварах Тараса Шевченка, Дружби Народів, Лесі Українки і на Набережному шосе.