Автомобильные пробки в Киеве достигли шести баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 18:55, движение затруднено на улицах Крещатик, Бассейная, Пушкинская, Мечникова, Большая Васильковская, Шота Руставели, Льва Толстого, а также в районе Спортивной и Бессарабской площади.
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Скорость движения там не превышает пяти километров в час.
Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Антоновича, Шелковичная, Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов, Верхний вал, а также на бульварах Тараса Шевченко, Дружбы Народов, Леси Украинки и на Набережном шоссе.