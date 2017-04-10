Автомобильные пробки в Киеве достигли шести баллов

По состоянию на 18:55, движение затруднено на улицах Крещатик, Бассейная, Пушкинская, Мечникова, Большая Васильковская, Шота Руставели, Льва Толстого, а также в районе Спортивной и Бессарабской площади.

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Скорость движения там не превышает пяти километров в час.

Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Антоновича, Шелковичная, Вячеслава Черновола, Сечевых Стрельцов, Верхний вал, а также на бульварах Тараса Шевченко, Дружбы Народов, Леси Украинки и на Набережном шоссе.