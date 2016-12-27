Автомобільні затори в Києві сягнули дев’яти балів

Так, станом на 19.00 рух ускладнено в центрі міста, зокрема на вулицях Велика Васильківська, Шота Руставелі, Льва Толстого, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Михайла Грушевського, Хрещатик. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.

Крім того, затори спостерігаються на Площі Перемоги, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Вадима Гетьмана.

Рух ускладнено також на мосту Метро та Південному мосту.

Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 19.00 в столиці зафіксовано 16 ДТП.