Автомобілі потрібні ЗСУ, тому ініціативу власників банку "Конкорд" про передачу броньовика військовим можна лише вітати – член комітету Ради з нацбезпеки та оборони

Броньовані автомобілі потрібні війську, й ініціативу акціонерів ліквідованого банку "Конкорд" про передачу авто військовим замість його продажу з аукціону можна лише вітати. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадій Касай.

"Все, що стосується ЗСУ - я до усього дуже позитивно і з повагою відношуся. Ініціативу можу лише вітати і підтримати.

І щодо ініціативи цього банку, і інших подібних, якщо вони будуть - обома руками за", - сказав Касай.

При цьому, на його думку, повинна бути окрема процедура для того, щоб такі ініціативи проходили швидко і просто.

"Броньовані авто потрібні війську - ними можна поранених вивозити, доставляти ті ж харчі. Це потрібний автомобіль для наших ЗСУ. У нас сьогодні мобільна війна, і якщо ти на колесах - це може врятувати твоє життя", - додав Касай.

Нагадаємо

Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка звернулася до Фонду гарантування вкладів фізосіб з тим, аби вони не проводили аукціон з продажу броньованого інкасаторського авто банку, а передали це авто військовим.

Військові 204 окремого батальйону територіальної оборони Києва, який нині знаходиться на передовій, закликають Фонд гарантування вкладів фізичних осіб дослухатися до пропозиції акціонерів банку "Конкорд" й передати армії виставлений на продаж бронеавтомобіль.

Банк "Конкорд" перебуває в управлінні ФГВФО з моменту оголошення рішення НБУ про ліквідацію банку. Наразі, за інформацією Фонду, уже тривають виплати вимог 9-ї черги кредиторів (акціонери та пов’язані з банком особи) – це остання черга. На момент початку процедури ліквідації банк був прибутковим, і для проведення усіх виплат немає потреби в продажі активів. Однак, ФГВФО вирішив провести аукціон з продажу інкасаторського авто банку.

На офіційному сайті Фонду гарантування розміщена інформація про проведення 3 січня 2024 року торгів з продажу вантажного малотонажного фургону - В Volkswagen Transporter, (спеціалізований з панцерованим захистом ПХСА-3, рік випуску – 2013 року). До авто також додаються шини, розвантажувальні жилети та захисні плити до них, що належать банку "Конкорд".

"Ми звертаємося до Фонду з тим, щоб і це авто було передане військовим, адже завдяки броні такі машини здатні виконувати операції, пов’язані з під’їздом безпосередньо "на нуль".

Благодійність, для нашої команди, є нормою життя. Ми розраховуємо, що Фонд дослухається до нашого прохання і врахує потреби військових", - написала Олена Сосєдка.

Вона також додала, що акціонери банку готові на зменшення належних їм виплат на суму вартості авто.