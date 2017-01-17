Автомобіль з пасажирами злетів у річку в Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні близько 8:00 водію легковика стало зле, і автомобіль злетів у річку на вулиці Князя Володимира. Про це повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.
В салоні їхали дружина та син чоловіка.
Подружжя доставили до центральної міської лікарні, дитину — в обласну дитячу лікарню. Загрози життю постраждалих немає.
Нагадаємо, 5 вересня водій авто втікав від поліції на Рівненщині та злетів у річку.