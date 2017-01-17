Автомобіль з пасажирами злетів у річку в Рівному

В салоні їхали дружина та син чоловіка.

Подружжя доставили до центральної міської лікарні, дитину — в обласну дитячу лікарню. Загрози життю постраждалих немає.

Нагадаємо, 5 вересня водій авто втікав від поліції на Рівненщині та злетів у річку.