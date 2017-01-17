Автомобиль с пассажирами слетел в реку в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня около 8:00 водителю легковушки стало плохо, и автомобиль слетел в реку на улице Князя Владимира. Об этом сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области, передает УНН.
В салоне ехали жена и сын мужчины.
Супругов доставили в центральную городскую больницу, ребенка - в областную детскую больницу. Угрозы жизни пострадавших нет.
Напомним, 5 сентября водитель авто убежал от полиции в Ровенской области и слетел в реку.