Автомобиль с пассажирами слетел в реку в Ровно

В салоне ехали жена и сын мужчины.

Супругов доставили в центральную городскую больницу, ребенка - в областную детскую больницу. Угрозы жизни пострадавших нет.

Напомним, 5 сентября водитель авто убежал от полиции в Ровенской области и слетел в реку.