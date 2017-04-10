Автомобіль наїхав на жінку у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. На пішохідному переході у Хмельницькому автомобіль збив жінку з двома малолітніми дітьми. Повідомили кореспонденту УНН у прес-службі патрульної поліції Хмельницького.
Відомо, що ДТП з потерпілими сталася на вул.Львівське Шосе 49, м.Хмельницького. Автомобіль Renault logan здійснив наїзд на пішохідному переході на жінку із двома дітьми віком до 5 років. Мати і діти отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані до лікарень міста.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, 9 квітня тринадцять осіб постраждали в ДТП на Хмельниччині.