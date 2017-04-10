Автомобиль наехал на женщину в Хмельницком
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. На пешеходном переходе в Хмельницком автомобиль сбил женщину с двумя малолетними детьми. Сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе патрульной полиции Хмельницкого.
Известно, что ДТП с пострадавшими произошло на ул.Львовская шоссе 49, Хмельницкого. Автомобиль Renault logan совершил наезд на пешеходном переходе на женщину с двумя детьми в возрасте до 5 лет. Мать и дети получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы города.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, 9 апреля тринадцать человек пострадали в ДТП на Хмельнитчине .