Автомобиль наехал на женщину в Хмельницком

Известно, что ДТП с пострадавшими произошло на ул.Львовская шоссе 49, Хмельницкого. Автомобиль Renault logan совершил наезд на пешеходном переходе на женщину с двумя детьми в возрасте до 5 лет. Мать и дети получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы города.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 9 апреля тринадцать человек пострадали в ДТП на Хмельнитчине .