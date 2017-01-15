Автобус із туристами врізався у вантажівку на дорозі "Львів-Краковець"

Сьогодні, 14 січня, о 22:30 Розвернуло фуру на дорозі “Львів-Краковець” у селі Ямельня в Яворівському районі Львівської області.

Після цього у фуру врізався автобус із туристами. У ньому було близько 40 людей, всі живі, однак рух на дорозі “Львів-Краковець” заблоковано в обидва боки.