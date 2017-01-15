Автобус із туристами врізався у вантажівку на дорозі "Львів-Краковець"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Автобус із туристами не впорався в керуванням, врізався у вантажівку на дорозі «Львів-Краковець», передає УНН з посиланням на“Варта 1”.
Сьогодні, 14 січня, о 22:30 Розвернуло фуру на дорозі “Львів-Краковець” у селі Ямельня в Яворівському районі Львівської області.
Після цього у фуру врізався автобус із туристами. У ньому було близько 40 людей, всі живі, однак рух на дорозі “Львів-Краковець” заблоковано в обидва боки.