Автобус із туристами потрапив у ДТП у Туреччині

"Із 18 японських туристів, які перебували в автобусі, вісім отримали легкі поранення", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, у Туреччині туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі.

#HaberDetay Antalya Akseki'de midibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralının olduğu bildirildi pic.twitter.com/NIsSjt3wXz