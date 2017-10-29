Автобус із туристами потрапив у ДТП у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Автобус з туристами перекинувся в районі Кемер турецької провінції Анталья, повідомив передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Із 18 японських туристів, які перебували в автобусі, вісім отримали легкі поранення", - сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, у Туреччині туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі.
#HaberDetay Antalya Akseki'de midibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralının olduğu bildirildi pic.twitter.com/NIsSjt3wXz— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 29 октября 2017 г.