Автівка перекинулася у кювет на Хмельниччині: троє людей загинули

ДТП сталася 7 грудня о 23:45 при в’їзді у село Кривчик Дунаєвецького району.

"46-річний водій автомобіля Volkswagen Passat B5 не впорався з керуванням транспортним засобом, у результаті чого машина з’їхала у кювет та перекинулась. Внаслідок аварії водій та дві пасажирки автомобіля, 1970 та 1966 років народження, від отриманих травм загинули на місці події", - йдеться у повідомленні.

Як вказали у поліції, ще один 47-річний пасажир отримав тілесні ушкодження. Його стан задовільний.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, в Україні збільшилася кількість ДТП зі смертельними наслідками - за 9 місяців цього року проти аналогічного періоду минулого року на 4,9% - до 2,4 тис. Загалом за 9 місяців в Україні сталося 118,8 тисячі ДТП. Це на 3,6% більше, ніж в січні-вересні 2019 року.