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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 19199 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78655 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116971 просмотра

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Машина перевернулась в кювет в Хмельницкой области: три человека погибли

Машина перевернулась в кювет в Хмельницкой области: три человека погибли

Киев  •  УНН

 • 16314 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Автомобиль Volkswagen Passat B5 попал в дорожно-транспортное происшествие в Хмельницкой области, в результате которого погибли три человека и травмировался еще один мужчина. Полиция открыла уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные сектора коммуникации полиции области.

ДТП произошло 7 декабря в 23:45 при въезде в село Кривчик Дунаевецкого района.

"46-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat B5 не справился с управлением транспортным средством, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии водитель и две пассажирки автомобиля, 1970 и 1966 годов рождения, от полученных травм погибли на месте события", - говорится в сообщении.

Как указали в полиции, еще один 47-летний пассажир получил телесные повреждения. Его состояние удовлетворительное.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Украине увеличилось количество ДТП со смертельным исходом - за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% - до 2,4 тыс. В целом за 9 месяцев в Украине произошло 118,8 тысячи ДТП. Это на 3,6% больше, чем в январе-сентябре 2019 года.

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