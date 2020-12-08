Машина перевернулась в кювет в Хмельницкой области: три человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Автомобиль Volkswagen Passat B5 попал в дорожно-транспортное происшествие в Хмельницкой области, в результате которого погибли три человека и травмировался еще один мужчина. Полиция открыла уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные сектора коммуникации полиции области.
ДТП произошло 7 декабря в 23:45 при въезде в село Кривчик Дунаевецкого района.
"46-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat B5 не справился с управлением транспортным средством, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии водитель и две пассажирки автомобиля, 1970 и 1966 годов рождения, от полученных травм погибли на месте события", - говорится в сообщении.
Как указали в полиции, еще один 47-летний пассажир получил телесные повреждения. Его состояние удовлетворительное.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Украине увеличилось количество ДТП со смертельным исходом - за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% - до 2,4 тыс. В целом за 9 месяцев в Украине произошло 118,8 тысячи ДТП. Это на 3,6% больше, чем в январе-сентябре 2019 года.