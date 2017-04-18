Австралія посилить правила видачі робочої візи іноземцям

Як повідомив прем'єр-міністр країни Малкольм Тернбулл, це робиться для того, щоб роботодавці наймали на роботу більше громадян Австралії.

Зазначається, що обмеження торкнуться правил видачі робочої візи номер 457, яка видається терміном на чотири роки та дозволяє працівнику привезти з собою свою сім'ю. Вона як правило використовувалася для прийому працівників в ресторанний бізнес, в медичні та комп'ютерні компанії.

З майже 96 тисяч осіб, що проживали в Австралії в минулому році за цією візою, 24,6% становили громадяни Індії, 19,5% - піддані Великої Британії і 5,8% - громадяни Китаю.

Уряд країни планує ввести в дію замість цієї візи дві нові категорії віз з більш строгими критеріями відбору та меншим списком дозволених професій.

"Нова система видачі віз створена виключно для захисту національних інтересів", - заявив М.Тернбулл.

Як повідомляв УНН, більше 50 будівельників, які були найняті на роботу в казино на Тихоокеанському острові Сайпан, влаштували вуличну акцію протесту з вимогою виплатити зарплати, після того як їхній роботодавець був звинувачений в незаконному ввезенні китайських робітників за туристичними візами