Австралия ужесточит правила выдачи рабочей визы иностранцам

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 13817 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74266 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137862 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110161 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112212 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109690 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102118 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103027 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Австралия ужесточит правила выдачи рабочей визы иностранцам

Австралия ужесточит правила выдачи рабочей визы иностранцам

Киев  •  УНН

 • 9222 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Власти Австралии объявили об ужесточении правил выдачи рабочей визы для иностранцев, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как сообщил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл, это делается для того, чтобы работодатели нанимали на работу больше граждан Австралии.

Отмечается, что ограничения коснутся правил выдачи рабочей визы номер 457, которая выдается сроком на четыре года и позволяет работнику привезти с собой свою семью. Она обычно использовалась для приема работников в ресторанный бизнес, в медицинские и компьютерные компании.

Из почти 96 тыс. человек, проживавших в Австралии в прошлом году по этой визе, 24,6% составляли граждане Индии, 19,5% - подданные Великобритании и 5,8% - граждане Китая.

Правительство страны планирует ввести в действие вместо этой визы две новые категории виз с более строгими критериями отбора и меньшим списком разрешенных профессий.

"Новая система выдачи виз создана исключительно для защиты национальных интересов", - заявил М.Тернбулл.

Как сообщал УНН, более 50 строителей, которые были наняты на работу в казино на Тихоокеанском острове Сайпан, устроили уличную акцию протеста с требованием выплатить зарплаты, после того как их работодатель был обвинен в незаконном ввозе китайских рабочих по туристическим визам.

 

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