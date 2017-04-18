Австралия ужесточит правила выдачи рабочей визы иностранцам

Как сообщил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл, это делается для того, чтобы работодатели нанимали на работу больше граждан Австралии.

Отмечается, что ограничения коснутся правил выдачи рабочей визы номер 457, которая выдается сроком на четыре года и позволяет работнику привезти с собой свою семью. Она обычно использовалась для приема работников в ресторанный бизнес, в медицинские и компьютерные компании.

Из почти 96 тыс. человек, проживавших в Австралии в прошлом году по этой визе, 24,6% составляли граждане Индии, 19,5% - подданные Великобритании и 5,8% - граждане Китая.

Правительство страны планирует ввести в действие вместо этой визы две новые категории виз с более строгими критериями отбора и меньшим списком разрешенных профессий.

"Новая система выдачи виз создана исключительно для защиты национальных интересов", - заявил М.Тернбулл.

Как сообщал УНН, более 50 строителей, которые были наняты на работу в казино на Тихоокеанском острове Сайпан, устроили уличную акцию протеста с требованием выплатить зарплаты, после того как их работодатель был обвинен в незаконном ввозе китайских рабочих по туристическим визам.