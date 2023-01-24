"Аврора" та Оля Полякова передали ГО "Землячки" 6 000 000 грн на зимову форму для жінок-захисниць
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. 19 грудня у всіх магазинах мережі мультимаркетів «Аврора» стартувала благодійна акція «Даруй тепло, даруючи свято». До 15 січня 2023 року включно кожен українець мав можливість купувати в «Аврорі» новорічні товари, створювати казкову атмосферу вдома, дарувати свято рідним і разом з тим підтримувати ЗСУ, передає УНН.
Завдяки даній ініціативі велика кількість людей розвіяли свої сумніви щодо актуальності святкування нового року під час війни. «Аврора» нагадала, що попри важкі часи, наші захисники щодня відстоюють для кожного українця можливість жити нормальним життям: працювати, відпочивати, зустрічатись з друзями, святкувати. І кращої подяки, ніж посильний донат чи участь в акції на зразок такої, яку провела «Аврора», годі й придумати!
У межах акції «Даруй тепло, даруючи свято», що була організована в партнерстві з ГО «Землячки», 10% від продажу усіх новорічних товарів в «Аврорі» було направлено на пошиття зимових форм для жінок в ЗСУ. За 28 днів українці зібрали 6 000 000 грн, які були перераховані на добру справу. Це означає, що вже найближчими днями 952 українські захисниці отримають якісну та теплу форму.
Зібрати потрібну суму у короткий строк вдалося завдяки активній підтримці людей, які не просто купували новорічні товари в «Аврорі», а й відправляли донати напряму на банку ГО «Землячки».
Величезну інформаційну підтримку активності «Даруй тепло, даруючи свято» надала відома українська зірка Оля Полякова, що стала амбасадором акції. Також в медіа благодійну ініціативу підтримали футболістки жіночого ФК «Кривбас», пресофіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко, креативна агенція «R9», блогери та клієнти мережі мультимаркетів «Аврора».
Як бачите, український народ — єдиний і непереможний! І результати благодійної акції «Даруй тепло, даруючи свято» — чудове тому підтвердження.
І не менш гарним прикладом цього є ще одне досягнення клієнтів «Аврори», які наприкінці 2022 року назбирали понад 3,5 млн гривень на дрони для ЗСУ. Компанія «Аврора» помножила цю суму на два, та загалом перерахувала до БФ «Повернись живим» 7 000 000 гривень.