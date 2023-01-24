"Аврора" и Оля Полякова передали ОО "Землячки" 6 000 000 грн на зимнюю форму для женщин-защитниц

Благодаря данной инициативе большое количество людей развеяли свои сомнения относительно актуальности празднования нового года во время войны. «Аврора» напомнила, что несмотря на тяжелые времена, наши защитники ежедневно отстаивают для каждого украинца возможность жить нормальной жизнью: работать, отдыхать, встречаться с друзьями, праздновать. И лучшей благодарности, чем посильный донат или участие в акции вроде такой, которую провела «Аврора», не придумать!

В рамках акции «Дари тепло, даря праздник», организованной в партнерстве с ОО «Землячки», 10% от продажи всех новогодних товаров в «Авроре» было направлено на пошив зимних форм для женщин в ВСУ. За 28 дней украинцы собрали 6 000 000 грн, которые были перечислены на благое дело. Это значит, что уже в ближайшие дни 952 украинские защитницы получат качественную и теплую форму.

Собрать нужную сумму в короткий срок удалось благодаря активной поддержке людей, которые не просто покупали новогодние товары в «Авроре», но и отправляли донаты напрямую на банк ОО «Землячки».

Огромную информационную поддержку активности «Дари тепло, даря праздник» предоставила известная украинская звезда Оля Полякова, ставшая амбассадором акции. Также в медиа благотворительную инициативу поддержали футболистки женского ФК «Кривбасс», пресс-офицер ВСУ Маргарита Ривчаченко, креативное агентство «R9», блогеры и клиенты сети мультимаркетов «Аврора».

Как видите, украинский народ — един и непобедим! И результаты благотворительной акции «Дари тепло, даря праздник» — прекрасное тому подтверждение.

И не менее хорошим примером этого является еще одно достижение клиентов «Авроры», которые в конце 2022 года собрали более 3,5 млн гривен на дроны для ВСУ. Компания «Аврора» умножила эту сумму на два, и в целом перечислила в БФ «Вернись живым» 7 000 000 гривен.