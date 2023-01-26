Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження ворога - Генштаб

$41.390.02
46.921.07
ukru
Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
12:59 • 4898 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 18357 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 29606 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 51817 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 42233 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 89614 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 67512 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 59674 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118806 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183089 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 33775 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 25068 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 70537 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 21745 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 17721 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 51820 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 72131 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 89616 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 217293 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 267485 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 18861 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 22849 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 26508 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 30938 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 46532 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 737605 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження ворога - Генштаб

Цитата

"Слава Україні! Розпочалася триста тридцять сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Дніпро та Запоріжжя. Здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, під ураження потрапили і житлові будинкі у Херсоні. За попередньою інформацією, вночі ворог застосував 24 ударних іранських дронів “Шахед-136”. Всі вони знищені Силами оборони України. Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар’їнка, Вугледар і Павлівка на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник обстріляв райони Леонівки, Ясної Поляни та Михальчиної Слободи Чернігівської області та Будівельного, Волфиного і Тимофіївки на Сумщині.

На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони двадцяти населених пунктів. Серед них - Бударки, Вовчанські Хутори, Липці, Вовчанськ, Красне і Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Синьківка, Іванівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Веригінського лісництва та Ямполівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали двадцять два населені пункти, зокрема, Іванівське, Краснополівка, Спірне, Бахмут, Озарянівка, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Бердичі, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти п’яти населених пунктів, Серед них - Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати мирні міста і села. Постраждали двадцять населених пунктів, зокрема, Берислав, Антонівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

На тимчасово окупованій територій Автономної республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Так, до 29 січня поточного року всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів. Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого. В той же час, з 1 лютого поточного року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах будуть припинені, а всі заплановані кошти - перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, знищено 2 ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, 4 БпЛА типу “Орлан-10” і один - типу “Суперкам”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів російських окупантів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.58
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11