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Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага - Генштаб

Киев • УНН

 • 737605 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага - Генштаб

Цитата

"Слава Украине! Начались триста тридцать седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки противник нанес 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Днепр и Запорожье. Осуществил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, под поражение попали и жилые дома в Херсоне. По предварительной информации, ночью враг применил 24 ударных иранских дронов “Шахед-136”. Все они уничтожены Силами обороны Украины. Есть большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Неся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия. На Купянском, Запорожском и Херсонском - обороняется.

Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Верхнекамянское, Спирное, Раздоловка, Благодатное, Бахмут, Клищеевка, Марьинка, Угледар и Павловка в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении противник обстрелял районы Леоновки, Ясной Поляны и Михальчиной Слободы Черниговской области и Будивельного, Волфино и Тимофеевки на Сумщине.

На Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы двадцати населенных пунктов. Среди них - Бударки, Волчанские Хутора, Липцы, Волчанск, Красное и Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении огневому воздействию подверглись Синьковка, Ивановка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Невское Луганской области и Веригинского лесничества и Ямполовки в Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись двадцать два населенных пункта, в частности, Ивановское, Краснополовка, Спирное, Бахмут, Озаряновка, Нью-Йорк, Клищеевка и Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Бердичи, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы двадцати пяти населенных пунктов, Среди них - Временка, Вольное Поле, Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села. Пострадали двадцать населенных пунктов, в частности, Берислав, Антоновка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Републиканец и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

На временно оккупированной территории Автономной республики Крым враг проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации. Так, до 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь в военные комиссариаты. Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля. В то же время, с 1 февраля текущего года все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях будут прекращены, а все запланированные средства - перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, уничтожено 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, 4 БпЛА типа "Орлан-10" и один - типа "Суперкам".
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и 4 склада боеприпасов российских оккупантов.

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