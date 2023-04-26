Авіація країн НАТО перехопила над Балтійським морем три російські літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Три російські військові літаки, що летіли без сигналу транспондера, були перехоплені в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, повідомили в середу ВПС Німеччини, пише УНН.
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"Німецькі та британські винищувачі Eurofighter отримали сигнал тривоги, щоб ідентифікувати 3 військових літаки. Два Су-27 і один Іл-20 з росії знову пролетіли в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем без сигналу транспондера", - повідомили ВПС Німеччини у Twitter.
Aufklärungsflieger abgefangen. und #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies #VAPB @NATO @GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2023
Доповнення
Російські військові літаки регулярно здійснюють рейси з материкової частини росії до Калінінграда та назад, і, як зауважують медіа, такі "зіткнення" є досить звичним явищем у регіоні.
Раніше цього місяця Німеччина передала Великій Британії відповідальність за місію НАТО з контролю за повітрям у Балтії. Союзники по НАТО беруть участь у захисті повітряного простору, оскільки Литва, Латвія та Естонія не мають власних винищувачів.