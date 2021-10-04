Авіакатастрофа під Міланом: загинув румунський мільярдер, який був за штурвалом літака
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Пілотом літака, який 3 жовтня врізався в порожню будівлю в передмісті Мілана, був 68-річний румунський бізнесмен і мільярдер Дан Петреску. Про це повідомляє УНН із посиланням на Corriere della Sera.
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Повідомляють, що сім’я приватним літаком прямувала на свою віллу на Сардинії, де на них чекала 98-річна мати румунського бізнесмена Дана Петреску.
Петреску був одним із найбагатших людей у Румунії, успішним підприємцем у сфері нерухомості, власник гіпермаркетів і торговельних галерей.
Літак, який розбився, бізнесмен купив 2015 року разом із колишнім акціонером футбольного клубу “Динамо Бухарест” Вовою Коном.
Унаслідок аварії загорівся офісний блок будівлі та кілька припаркованих автомобілів. На землі ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо
У неділю, 3 жовтня, невеликий приватний літак врізався в порожній двоповерховий офісний будинок в передмісті Мілана.
Унаслідок катастрофи загинули всі восьмеро людей, які перебували на борту літака. Окрім Петреску, його дружини і 30-річного сина, загинули їхні друзі з однорічною дитиною.
Спочатку повідомляли про шістьох загиблих.