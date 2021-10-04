Авиакатастрофа под Миланом: погиб румынский миллиардер, который был за штурвалом самолета

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Пилотом самолета, который 3 октября врезался в пустое здание в пригороде Милана, был 68-летний румынский бизнесмен и миллиардер Дан Петреску. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Corriere della Sera.

Детали

Сообщают, что семья на частном самолете направлялась на свою виллу на Сардинии, где их ждала 98-летняя мать румынского бизнесмена Дана Петреску.

Петреску был одним из самых богатых людей в Румынии, успешным предпринимателем в сфере недвижимости, владельцем гипермаркетов и торговых галерей.

Самолет, который разбился, бизнесмен купил в 2015 году вместе с бывшим акционером футбольного клуба “Динамо Бухарест” Вовой Коном.

В результате аварии загорелся офисный блок здания и несколько припаркованных автомобилей. На земле никто из людей не пострадал.

Напомним

В воскресенье, 3 октября, небольшой частный самолет врезался в пустое двухэтажное офисное здание в пригороде Милана.

В результате катастрофы погибли все восемь человек, находившихся на борту самолета. Кроме Петреску, его жены и 30-летнего сына, погибли их друзья с годовалым ребенком.

Сначала сообщали о шести погибших.

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