Авиакатастрофа под Миланом: погиб румынский миллиардер, который был за штурвалом самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Пилотом самолета, который 3 октября врезался в пустое здание в пригороде Милана, был 68-летний румынский бизнесмен и миллиардер Дан Петреску. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Corriere della Sera.
Детали
Сообщают, что семья на частном самолете направлялась на свою виллу на Сардинии, где их ждала 98-летняя мать румынского бизнесмена Дана Петреску.
Петреску был одним из самых богатых людей в Румынии, успешным предпринимателем в сфере недвижимости, владельцем гипермаркетов и торговых галерей.
Самолет, который разбился, бизнесмен купил в 2015 году вместе с бывшим акционером футбольного клуба “Динамо Бухарест” Вовой Коном.
В результате аварии загорелся офисный блок здания и несколько припаркованных автомобилей. На земле никто из людей не пострадал.
Напомним
В воскресенье, 3 октября, небольшой частный самолет врезался в пустое двухэтажное офисное здание в пригороде Милана.
В результате катастрофы погибли все восемь человек, находившихся на борту самолета. Кроме Петреску, его жены и 30-летнего сына, погибли их друзья с годовалым ребенком.
Сначала сообщали о шести погибших.