Авіакатастрофа Ан-148: українці несуть квіти до посольства РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Києві до посольства Російської Федерації українці принесли квіти на знак співчуття авіакатастрофи в Підмосков'ї, передає кореспондент УНН.
До посольства російської федерації в Києві українці принесли кілька букетів квітів.
Квіти принесли до огорожі дипломатичного представництва в знак співчуття з приводу аварії літака Ан-148 напередодні.
Нагадаємо, літак Ан-148 рейсом "Москва - Орськ" розбився 11 лютого через кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Загинули всі, хто перебував на борту, - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.
Як повідомляв УНН, фахівці від українського державного підприємства "Антонов" висловили готовність підключитися до розслідування обставин катастрофи пасажирського літака російсько-українського виробництва Ан-148.