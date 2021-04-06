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Аварійна посадка літака "Мотор Січ" пов'язана із загальною технічною відсталістю і жалюгідним становищем авіабудування - експерт

Київ • УНН

 • 51794 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Аварійна посадка АН-140 української авіакомпанії "Мотор Січ" в аеропорту "Київ" (Жуляни) абсолютно закономірна, пов'язана з загальними проблемами українського авіабудування і старінням технологій підприємства-виробника двигунів ПАТ "Мотор Січ", передає УНН.

Нагадаємо, що літак, який прямував рейсом "Мінськ-Запоріжжя" о 19.05 приземлився в Києві через нештатну ситуацію. Як повідомляє Думська, літак вилетів з Мінська о 18:05, а через півгодини у нього відмовив правий двигун. Ще через півгодини польоту на одному лівому моторі, лайнер здійснив аварійну посадку в столичному аеропорту. На борту перебувало 29 пасажирів і 9 членів екіпажу. 14 пасажирів пересадили на вечірній рейс Київ - Запоріжжя, ще 15 осіб відправили на резервному Як-40, що спеціально прибув із Запоріжжя.

Один з експертів авіабудівельної індустрії на умовах анонімності повідомив, що АН-140 оснащений двигуном виробництва запорізького підприємства ПАТ "Мотор Січ". "Цьому двигуну 20 років. За своєю конструкцією це зліплений паззл з вертолітного ТВ3-117 і редуктора від ТВД Аі-24, до яких додано валопровод. Не двигун, а абракадабра", - прокоментував він причину неполадок з двигуном літака, який аварійно приземлився в Жулянах.

На думку експерта, цей інцидент наочно ілюструє катастрофічне становище справ в українському авіабудуванні.

"Ця аварійна посадка - дуже показовий факт. Факт, який спростовує ура-пропагандистські вигуки про високі технології "Мотор Січі" і помпезні виступи різних діячів про якусь там конкурентоспроможність продукції підприємства на світовому ринку. Нічого цього немає в помині. Аварія АН-140 ілюструє те, в якому становищі знаходиться підприємство, на що воно реально здатне в тих руках, в яких знаходиться зараз. Технічна відсталість, втрата ринків збуту і незатребуваність продукції - плачевна ситуація, як і в усьому українському авіабудуванні", - вважає експерт.

Раніше, українські ЗМІ іронічно писали, що авіакомпанія "Мотор Січ" відкриває внутрішньоукраїнські рейси, перельоти за якими здійснюють 50-річні літаки Ан-24.

Нагадаємо, фактичне управління ПАТ "Мотор Січ" здійснює його беззмінний з 90-х років керівник В'ячеслав Богуслаєв. Незважаючи на те, що контрольний пакет акцій він продав китайським інвесторам ще в 2016 році, нові власники підприємства не можуть реалізувати свої права акціонерів. У даний час вони подали позов до міжнародного арбітражу і вимагають від держави Україна 3,6 млрд дол. в якості компенсації за експропріацію їх інвестицій українською владою. А в березні 2021 року відбулось засідання РНБО, за підсумками якого вийшов указ президента Зеленського про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".

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