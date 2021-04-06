Аварийная посадка самолета “Мотор Сич” связана с общей технической отсталостью и плачевным положением авиастроения - эксперт

Напомним, что самолет, следовавший рейсом “Минск-Запорожье” в 19.05 приземлился в Киеве из-за нештатной ситуации. Как сообщает Думская, самолет вылетел из Минска в 18:05, а через полчаса у него отказал правый двигатель. Еще спустя полчаса полета на одном левом моторе, лайнер совершил аварийную посадку в столичном аэропорту. На борту находилось 29 пассажиров и 9 членов экипажа. 14 пассажиров пересадили на вечерний рейс Киев — Запорожье, еще 15 человек отправили на специально прибывшем из Запорожья резервном Як-40.

Один из экспертов авиастроительной индустрии на условиях анонимности сообщил, что АН-140 оснащен двигателем производства запорожского предприятия ПАО “Мотор Сич”. “Этому двигателю 20 лет. По своей конструкции это слепленный паззл из вертолетного ТВ3-117 и редуктора от ТВД Аи24, к которым добавлен валопровод. Не двигатель, а абракадабра”, — прокомментировал он причину неполадок с двигателем аварийно приземлившегося в Жулянах самолета.

По мнению эксперта, этот инцидент наглядно иллюстрирует катастрофическое положение дел в украинском авиастроении.

“Эта аварийная посадка — очень показательный факт. Факт, который опровергает ура-пропагандистские выкрики о высоких технологиях „Мотор Сичи“ и помпезные выступления различных деятелей о какой-то там конкурентоспособности продукции предприятия на мировом рынке. Ничего этого нет в помине. Авария АН-140 иллюстрирует то, в каком положении находится предприятие, на что оно реально способно в тех руках, в которых находится сейчас. Техническая отсталость, потеря рынков сбыта и невостребованность продукции — плачевнейшая ситуация, как и во всем украинском авиастроении”, — считает эксперт.

Ранее, украинские СМИ иронически писали, что авиакомпания “Мотор Сич” открывает внутриукраинские рейсы, перелеты по которым совершают 50-летние самолеты Ан-24.

Напомним, фактическое управление ПАО “Мотор Сич” осуществляет его бессменный с 90х годов руководитель Вячеслав Богуслаев. Несмотря на то, что контрольный пакет акций он продал китайским инвесторам еще в 2016 г, новые владельцы предприятия не могут реализовать свои права акционеров. В настоящее время они подали иск в международный арбитраж и требуют от государства Украина 3,6 млрд долл. в качестве компенсации за экспроприацию их инвестиций украинской властью. А в марте 2021 г. состоялось заседание СНБО, по итогам которого вышел указ президента Зеленского о национализации ПАО “Мотор Сич”.