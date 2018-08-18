Аварія легкомоторного літака в Канаді, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Три людини загинули в результаті аварії легкомоторного літака Cessna 206 на північному заході Канади, повідомляє УНН із посиланням на CBC News.
Інцидент стався біля села Форт-Сімпсон і озера Літл Доктор. У даний час літак, що належить компанії Simpson Air, знаходиться в озері. При цьому на борту знаходилося п'ять чоловік. Двох із них, пілота і пасажира, оглянули медики, після чого відпустили додому.
Слідчі прибудуть у регіон лише в понеділок, 20 серпня. Поки на місці події працює поліція.
Нагадаємо, 12 серпня п’ятеро людей отримали поранення в результаті аварії літака на авіашоу в канадському місті Ебботсфорд (провінція Британська Колумбія).