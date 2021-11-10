Аваков заявив, що не створює партію із Разумковим
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував інформацію про створення ним нового політичного проекту спільно з колишнім спікером парламенту Дмитром Разумковим, повідомляє УНН з посиланням на відповідне звернення Авакова.
Колишній міністр відповів на питання про створення спільного політпроекту:
“Відповідаю — ні не правда. Але, мені відомо, що після переляку в Офісі Президента робоча нарада, довга, потужна, змістовна на чолі з Єрмаком, „подоляками“ та іншими людьми, які там займаються медійною роботою і прийнято рішення атакувати ось такого роду фейками. Для всіх ЗМІ ще раз повторюю — я не збираюся робити ніякого спільного політичного проекту з Дмитром Разумковим, Ні я, ні Яценюк”.
Він також побажав удачі низці українських політиків, включаючи і Разумкова, готових професійно працювати на благо України.
“Це дуже важливо. А вигадникам з Офісу Президента я хочу побажати звернутися до класики і згадати популярну в ці дні екранізацію роману Френка Херберта „Дюна“ — „Страх вбиває розум“. Не бійтеся. Зазвичай концентрацію розумних людей бояться або слабаки або дурні. Ви з яких будете?”, — заявив Аваков.
Нагадаємо, ряд ЗМІ опублікували в останні дні декілька аналітичних статей, в яких розглядали можливість об’єднання Авакова і Разумкова і посилалися на чутки про створення такого проекту.