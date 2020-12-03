Аваков повідомив про старт будівництва катерів для українських прикордонників

“Реалізація українсько-французького рамкового договору з посилення системи морської безпеки та охорони кордону України переходить в практичну площину. Розпочалось будівництво катерів для Державної прикордонної служби. Корпуси вже готові на 30-50%. За 3 роки українські прикордонники отримають 20 суден для охорони кордону, операцій спостереження та протидії ДРГ: 5 з них буде виготовлено в Україні”, — заявив Арсен Аваков.

Повідомляється, що зараз сторони фактично переходять до практичної роботи з будівництва катерів, які вкрай потрібні Морській охороні для забезпечення інтересів держави й суспільства на морі в Азово-Чорноморському басейні. Очікується, що вже на початку весни 2021 року група українських експертів відбуде у французьке місто Ле-Сабль-д’Олон для забезпечення постійного зворотного зв’язку та безперервності процесу побудови катерів.

Українські та французька сторона обговорюють можливість комплектування майбутніх прикордонних катерів певним обладнанням та іншими засобами, необхідними для охорони морських рубежів. Крім того, наразі обговорюються питання навчання технічного персоналу та команд катерів, технічної підтримки і післяпродажного обслуговування тощо.

Нагадаємо, що 22 липня 2020 року підписано контракт щодо реалізації українсько-французького проєкту посилення системи морської безпеки та охорони кордону України.

Зазначимо, що в липні Шмигаль анонсував закупівлю 20 французьких патрульних катерів для українських прикордонників.