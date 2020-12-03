Аваков сообщил о старте строительства катеров для украинских пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В рамках реализации украинского-французского договора по усилению морской безопасности и охраны границы Украины, заложены первые корпуса катеров украинским пограничникам. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует УНН.
"Реализация украинского-французского рамочного договора по усилению системы морской безопасности и охраны границы Украины переходит в практическую плоскость. Началось строительство катеров для Государственной пограничной службы. Корпуса уже готовы на 30-50%. За 3 года украинские пограничники получат 20 судов для охраны границы, операций наблюдения и противодействия ДРГ: 5 из них будет изготовлено в Украине", - заявил Арсен Аваков.
Сообщается, что сейчас стороны фактически переходят к практической работе по строительству катеров, которые крайне необходимы Морской охране для обеспечения интересов государства и общества на море в Азово-Черноморском бассейне. Ожидается, что уже в начале весны 2021 года группа украинских экспертов отбудет во французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров.
Украинская и французская сторона обсуждают возможность комплектования будущих пограничных катеров определенным оборудованием и другими средствами, необходимыми для охраны морских рубежей. Кроме того, сейчас обсуждаются вопросы обучения технического персонала и команд катеров, технической поддержки и послепродажного обслуживания и тому подобное.
Напомним, что 22 июля 2020 года подписан контракт по реализации украинского-французского проекта усиления системы морской безопасности и охраны границы Украины.
Отметим, что в июле Шмыгаль анонсировал закупку 20 французских патрульных катеров для украинских пограничников.