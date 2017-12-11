Аваков: немає жодного факту обстрілу кортежу Януковича під час його втечі до Криму

“Я чув про те, що йому (В.Януковичу — ред.) неодноразово погрожували. І на одній з його прес-конференцій чув, в тому числі. І чув про ці різні мотивації, в тому числі, коли він рухався дорогою з Донецька до АРК, в нього стріляли. Я коли їжджу автомобілем, навіть броньованим, то інколи цвях потрапляє в моє колесо чи камінь у скло. Це не значить, що в мене стріляли. Мені не відомо, так як вже був на той момент посадовою особою, жодного факту, коли в адресу Януковича хтось стріляв чи будь-що робив”, — сказав Аваков, відповідаючи на запитання захисника про те, чи відомо йому факти обстрілу кортежу Януковича 22 лютого 2014 року.

Крім того, міністр зазначив, що Янукович, “знаючи про те, що відбувається, прийняв для себе рішення, по-суті покинути територію країни за допомогою російських військ, написавши лист з закликом до РФ ввести війська, тим самим зрадив свій народ, у моєму розумінні. І цей факт треба оцінити рішенням суду”.

Нагадаємо, суд допитав Яценюка у справі про держзраду Януковича.

Як повідомляв УНН, 6 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.