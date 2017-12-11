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Аваков: нет ни одного факта обстрела кортежа Януковича во время его бегства в Крым

Аваков: нет ни одного факта обстрела кортежа Януковича во время его бегства в Крым

Киев  •  УНН

 • 10917 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему не известно ни одного факта обстрела автомобиля экс-президента Украины Виктора Януковича, когда он в феврале 2014 года ехал из Донецка в Крым для дальнейшего бегства из Украины. Об этом он сегодня сказал в Оболонском районном суде Киева в качестве свидетеля стороны обвинения по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.

"Я слышал о том, что ему (В.Януковичу - ред.) неоднократно угрожали. И на одной из его пресс-конференций слышал, в том числе. И слышал об этих различных мотивациях, в том числе, когда он двигался по дороге из Донецка в АРК, в него стреляли. Я когда езжу автомобилем, даже бронированным, то иногда гвоздь попадает в мое колесо или камень в стекло. Это не значит, что в меня стреляли. Мне не известно, так как уже был на тот момент должностным лицом, ни одного факта, когда в адрес Януковича кто-то стрелял или что-то делал", - сказал Аваков, отвечая на вопрос защитника о том, известны ли ему факты обстрела кортежа Януковича 22 февраля 2014 года.

Кроме того, министр отметил, что Янукович, "зная о том, что происходит, принял для себя решение, по сути покинуть территорию страны с помощью российских войск, написав письмо с призывом к РФ ввести войска, тем самым предал свой народ, в моем понимании. И этот факт надо оценить решением суда".

Напомним, суд допросил Яценюка по делу о госизмене Януковича.

Как сообщал УНН, 6 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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