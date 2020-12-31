Аутсайдер Ла Ліги перервав виграшну серію "Реалу"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Мадридський "Реал" не зумів отримати три очки у виїзному поєдинку 16 туру іспанської Ла Ліги проти "Ельче", передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Лука Модріч на 20-й хвилині змінив цифри на табло, але Фідель Чавес реалізував пенальті на 52 хвилині та дозволив “Ельче” зіграти внічию — 1:1.
Український страж воріт Андрій Лунін провів весь поєдинок у запасі.
Зазначимо, що “Реал” перервав п’ятиматчеву переможну серію в Ла Лізі. “Королівський клуб” займає друге місце в турнірній таблиці, набравши 33 очка. “Ельче” продовжив серію без перемог в чемпіонаті Іспанії до дев’яти ігор (3 поразки і 6 нічиїх). Команда, набравши 16 очок, перебуває на відстані в один бал від зони вильоту.