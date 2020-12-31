Аутсайдер Ла Ліги перервав виграшну серію "Реалу"

Лука Модріч на 20-й хвилині змінив цифри на табло, але Фідель Чавес реалізував пенальті на 52 хвилині та дозволив “Ельче” зіграти внічию — 1:1.

Український страж воріт Андрій Лунін провів весь поєдинок у запасі.

Зазначимо, що “Реал” перервав п’ятиматчеву переможну серію в Ла Лізі. “Королівський клуб” займає друге місце в турнірній таблиці, набравши 33 очка. “Ельче” продовжив серію без перемог в чемпіонаті Іспанії до дев’яти ігор (3 поразки і 6 нічиїх). Команда, набравши 16 очок, перебуває на відстані в один бал від зони вильоту.