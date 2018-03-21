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Austrian Airlines скасувала 70 рейсів на 22 березня

Austrian Airlines скасувала 70 рейсів на 22 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Авіакомпанія Austrian Airlines скасовує близько 70 авіарейсів з Відня в найбільші міста Європи, а також у Київ, Мінськ і Москву 22 березня через виробничої наради льотного персоналу з питання про колективний трудовий договор. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб-квартиру головного австрійського авіаперевізника.

“У зв’язку з виробничою нарадою льотного персоналу 22 березня, з 08:30 (9:30 за київським часом) в русі повітряного транспорту будуть спостерігатися перебої. Ми заздалегідь завбачливо скоротили кількість рейсів і скасували майже 70 авіарейсів”, — відзначили у прес- служба Austrian Airlines.

Зокрема, авіаперевізник скасував польоти між Віднем і Берліном, Белградом, Брюсселем, Бухарестом, Варшавою, Грац, Гамбургом, Дюсельдорфом, Загребом, Інсбруком, Каїром, Києвом, Міланом, Мінськом, Москвою, Парижем, Прагою, Софією, Штутгартом, Тегераном, Тель -Авівом. Авіакомпанія запропонувала своїм клієнтам своєчасно подбати про перебронювання своїх польотів, тому що скасування перельотів торкнеться близько 5,5 тисячі авіапасажирів.

Льотний персонал, загальне число якого в австрійській авіакомпанії оцінюється в порядку 3,9 тисячі осіб, веде переговори з керівництвом підприємства про укладення нового колективного трудового договору. Співробітники вважають пропозицію менеджменту про компенсацію інфляції у розмірі 2,1% і одноразову виплату в 1,4% занадто маленькою. У самому авіаперевізнику заявили, що проведення виробничої наради є безвідповідальним рішенням, закликають персонал повернутися за стіл переговорів і приносять вибачення пасажирам за скасовані авіарейси і незручності.

Нагадаємо, кількість польотів у повітряному просторі України у 2017 році зросла на 18,5%, порівняно із 2016 роком. Найчастіше у 2017 році году над Україною літали судна таких авіакомпаній: “Міжнародні авіалінії України”, Turkish Airlines (Туреччина), Belavia (Білорусь), LOT Polish Airlines (Польща), Wizz Air Hungary LLC (Угорщина), Wind Rose (Україна), Pegasus (Туреччина), Air Moldova (Молдова), Azur Air Ukraine (Україна), Austrian Airlines AG (Австрія).

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