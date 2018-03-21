Austrian Airlines отменила 70 рейсов на 22 марта

ukru
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 43415 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 63944 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100384 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108064 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116018 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121512 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132705 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146759 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148056 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 193788 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 103494 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 86025 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 108081 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 67802 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 53489 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 11940 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 43415 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 108081 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 180287 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 213901 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 10308 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 53489 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 67802 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 103494 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 193788 просмотра
Актуальное
Austrian Airlines отменила 70 рейсов на 22 марта

Austrian Airlines отменила 70 рейсов на 22 марта

Киев  •  УНН

 • 10437 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Авиакомпания Austrian Airlines отменяет около 70 авиарейсов из Вены в крупнейшие города Европы, а также в Киев, Минск и Москву 22 марта из-за производственного совещания летного персонала по вопросу о трудовом договоре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб-квартиру главного австрийского авиаперевозчика.

“В связи с производственным совещанием летного персонала 22 марта, с 08:30 (9:30 по киевскому времени) в движении воздушного транспорта будут наблюдаться перебои. Мы заранее предусмотрительно сократили количество рейсов и отменили почти 70 авиарейсов”, — отметили в пресс-служба Austrian Airlines.

В частности, авиаперевозчик отменил полеты между Веной и Берлином, Белградом, Брюсселем, Бухарестом, Варшавой, Грац, Гамбургом, Дюссельдорфом, Загребом, Инсбрук, Каиром, Киевом, Миланом, Минском, Москвой, Парижем, Прагой, Софией, Штутгартом, Тегераном, Тель-Авивом. Авиакомпания предложила своим клиентам своевременно позаботиться о перебронировании своих полетов, так как отмена перелетов коснется около 5,5 тысячи авиапассажиров.

Летный персонал, общее число которого в австрийской авиакомпании оценивается в порядка 3,9 тысячи человек, ведет переговоры с руководством предприятия о заключении нового коллективного трудового договора. Сотрудники считают предложение менеджмента о компенсации инфляции в размере 2,1% и единовременную выплату в 1,4% слишком маленьким. В самом авиаперевозчике заявили, что проведение производственного совещания является безответственным решением, призывают персонал вернуться за стол переговоров и приносят извинения пассажирам за отмененные рейсы и неудобства.

Напомним, количество полетов в воздушном пространстве Украины в 2017 году выросла на 18,5% по сравнению с 2016 годом. Чаще всего в 2017 году году над Украиной летали судна таких авиакомпаний: “Международные авиалинии Украины”, Turkish Airlines (Турция), Belavia (Беларусь), LOT Polish Airlines (Польша), Wizz Air Hungary LLC (Венгрия), Wind Rose (Украина), Pegasus (Турция), Air Moldova (Молдова), Azur Air Ukraine (Украина), Austrian Airlines AG (Австрия).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы