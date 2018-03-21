Austrian Airlines отменила 70 рейсов на 22 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Авиакомпания Austrian Airlines отменяет около 70 авиарейсов из Вены в крупнейшие города Европы, а также в Киев, Минск и Москву 22 марта из-за производственного совещания летного персонала по вопросу о трудовом договоре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб-квартиру главного австрийского авиаперевозчика.
“В связи с производственным совещанием летного персонала 22 марта, с 08:30 (9:30 по киевскому времени) в движении воздушного транспорта будут наблюдаться перебои. Мы заранее предусмотрительно сократили количество рейсов и отменили почти 70 авиарейсов”, — отметили в пресс-служба Austrian Airlines.
В частности, авиаперевозчик отменил полеты между Веной и Берлином, Белградом, Брюсселем, Бухарестом, Варшавой, Грац, Гамбургом, Дюссельдорфом, Загребом, Инсбрук, Каиром, Киевом, Миланом, Минском, Москвой, Парижем, Прагой, Софией, Штутгартом, Тегераном, Тель-Авивом. Авиакомпания предложила своим клиентам своевременно позаботиться о перебронировании своих полетов, так как отмена перелетов коснется около 5,5 тысячи авиапассажиров.
Летный персонал, общее число которого в австрийской авиакомпании оценивается в порядка 3,9 тысячи человек, ведет переговоры с руководством предприятия о заключении нового коллективного трудового договора. Сотрудники считают предложение менеджмента о компенсации инфляции в размере 2,1% и единовременную выплату в 1,4% слишком маленьким. В самом авиаперевозчике заявили, что проведение производственного совещания является безответственным решением, призывают персонал вернуться за стол переговоров и приносят извинения пассажирам за отмененные рейсы и неудобства.
Напомним, количество полетов в воздушном пространстве Украины в 2017 году выросла на 18,5% по сравнению с 2016 годом. Чаще всего в 2017 году году над Украиной летали судна таких авиакомпаний: “Международные авиалинии Украины”, Turkish Airlines (Турция), Belavia (Беларусь), LOT Polish Airlines (Польша), Wizz Air Hungary LLC (Венгрия), Wind Rose (Украина), Pegasus (Турция), Air Moldova (Молдова), Azur Air Ukraine (Украина), Austrian Airlines AG (Австрия).