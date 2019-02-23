"Атланта" Леня поступилася клубу Михайлюка в матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У регулярному чемпіонаті НБА наступив поєдинок команд двох українців — “Детройт Пістонс” Святослава Михайлюка гостював в “Атланти Хокс” центрового Олексія Леня, передає кореспондент УНН.
Вийшовши з лави для запасних, Лень з першої спроби реалізував триочковий кидок через руки опонента. Також наш центровий провів вдалий відрізок в третій чверті, колі закінчив дві атаки поспіль — дальня спроба з кута, а також з близької дистанції із спротивом Драммонда.
Доробку Леня в 8 очок (1/1 двоочкові, 2/2 триочкові), 6 підбирань, 1 перехоплення за 19:40 хвилини не вистачило “Атланті” для перемоги — 120:125 на користь “Пістонс”.
Примітно, що Святослав Михайлюк не потрапив до заявки “Детройту” на дану гру.
Зауважимо, що “Пістонс” з 27 перемогами при 30 поразках займає 8 місце Східної конференції. “Атланта” йде 12-ю.