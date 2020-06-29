"Аталанта" Маліновського продовжила переможну серію в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У 28-му турі італійської Серії А "Аталанта" півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського на виїзді здолала "Удінезе" з рахунком 3:2, передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Наш футболіст вийшов у стартовому складі своєї команди, відіграв до 52-ї хвилини та заробив жовту картку.Голи за переможців забивали Сапата та двічі Мюріель.
Наразі, маючи в активі 57 балів, бергамці впевнено посідають четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії.
Додамо, що в цьому сезоні Маліновський зіграв за "Аталанту" 34 матчі, в яких відзначився шістьма забитими м’ячами та трьома результативними передачами.