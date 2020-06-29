"Аталанта" Маліновського продовжила переможну серію в Серії А

Наш футболіст вийшов у стартовому складі своєї команди, відіграв до 52-ї хвилини та заробив жовту картку.Голи за переможців забивали Сапата та двічі Мюріель.

Наразі, маючи в активі 57 балів, бергамці впевнено посідають четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Додамо, що в цьому сезоні Маліновський зіграв за "Аталанту" 34 матчі, в яких відзначився шістьма забитими м’ячами та трьома результативними передачами.