Атака талібів на військову базу в Афганістані: загинули 7 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Під час атаки талібів на військову базу ЗС Афганістану загинули щонайменше 7 військових. Про це повідомляє видання Pajhwok, інформує УНН.
"Щонайменше семеро солдатів Афганської національної армії загинули під час нападу талібів у північній провінції Балх", - йдеться у повідомленні.
За даними видання, окрім семи загиблих є також троє поранених військовослужбовців. Також постраждали троє співробітників управління безпеки.
Інші подробиці поки не наводяться.
Нагадаємо, раніше в Афганістані внаслідок атаки талібів загинув американський військовий.