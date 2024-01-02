Атака рф на Харків: загинула 91-річна жінка, 28 з 44 постраждалих у лікарні

Внаслідок сьогоднішньої атаки російських військ на Харків загинула 91-річна жінка, постраждало 44 людини, з них 5 - діти. У лікарнях наразі 28 пацієнтів, з них троє - діти. Про це повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

У результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка. Станом на зараз відомо про 44 постраждалих. Серед них 5 дітей: 3 хлопчики 9 років; дівчатка 6 і 13 років - написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, у потерпілих дітей – вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес.

Також, за даними голови ОВА, поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків – від 24 до 60 років.

"Наразі 28 пацієнтів перебувають у лікарнях, в тому числі 3 дітей. Медики оцінюють їх стан як середній", - зазначив Синєгубов.

Обстріл Харкова: поранено 44 людини, серед них - 5 дітей