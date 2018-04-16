Атака на урядову мережу кабміну Німеччини у 2017 році була здійснена з Росії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини Хайко Маас заявив, що остання кібератака на урядову мережу ФРН у кінці минулого року була здійснена з території Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ZDF.

“У нас була кібератака, відносно якої ми повинні виходити з того, що вона була здійснена з Росії”, — повідомив міністр в ефірі телеканалу ZDF. “Ми спостерігали за спробами впливу на вибори на Заході з боку російських організацій”, — стверджував Маас.

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“Це, на жаль, реальність, і, на мій погляд, важливо вказати на те, що ми не вважаємо це конструктивним внеском”, — підкреслив глава МЗС ФРН. “Я сподіваюся, що після президентських виборів у Росії знову відкриється вікно для діалогу”, — зазначив міністр.

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Слід зазначити, що російська сторона звинувачення в причетності до кібернападам неодноразово відкидала. 

Нагадаємо, експерти Федерального відомства з охорони конституції ФРН вважають, що за скоєнням кібернападів на комп’ютерні мережі німецького уряду стояла саме Росія.

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