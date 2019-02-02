Астрономи знайшли систему в часі виникнення магнітних бурь

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Астрономи заявили, що магнітні бурі на Сонці починають повторюватися з кроком 27 днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.

"Магнітні бурі на Сонці починають повторюватися з кроком 27 днів. Звідси, навіть не володіючи знаннями про природу сонячної активності, неважко передбачити дату наступної бурі. Для цього до дати 25 січня треба додати 27 днів. Це дає 20 лютого. Саме на цю дату моделі прогнозування призначили найближчий геомагнітний шторм. Якщо структура сонячних центрів не зміниться, то вже зараз можна спрогнозувати і дати бурь в березні. Перша з них відбудеться на стику 28 лютого і 1 березня, тобто в перший день весни. Наступна ж трапиться 19-20 березня 2019 року", - повідомили астрономи.

Вони також додали, що порушити цей шаблон можуть помітні зміни в сонячної активності, наприклад, початок нового сонячного циклу. Крім того, корональні діри є довгоживучими, але все-таки не вічними об'єктами, і рано чи пізно повинні зникнути з сонячного диска. Проте якийсь час, як мінімум весь лютий, Сонце залишиться дуже простим для передбачення об'єктом.

Нагадаємо, вчені заявили про зміну орбіти Землі.

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