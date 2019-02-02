Астрономы нашли систему во времени возникновения магнитных бурь

"Магнитные бури на Солнце начинают повторяться с шагом 27 дней. Отсюда, даже не обладая знаниями о природе солнечной активности, нетрудно предсказать дату следующей бури. Для этого к дате 25 января надо прибавить 27 дней. Это даёт 20 февраля. Именно на эту дату модели прогнозирования назначили ближайший геомагнитный шторм. Если структура солнечных центров не изменится, то уже сейчас можно спрогнозировать и даты бурь в марте. Первая из них произойдёт на стыке 28 февраля и 1 марта, то есть в первый день весны. Следующая же случится 19-20 марта 2019 года", - сообщили астрономы.



Они также добавили, что нарушить этот шаблон могут заметные изменения в солнечной активности, например, начало нового солнечного цикла. Кроме того, корональные дыры являются долгоживущими, но всё же не вечными объектами, и рано или поздно должны исчезнуть с солнечного диска. Тем не менее какое-то время, как минимум весь февраль, Солнце останется очень простым для предсказания объектом.



Напомним, ученые заявили о смене орбиты Земли.