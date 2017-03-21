Аспірант розповів, чому вивісив із вікна московського університету український прапор

Як пише видання, З.Сарапулов розповів, що близько року тому приїхав до Москви і вступив до аспірантури історичного факультету МДУ.

Його поселили в головній будівлі МДУ - там розташовані не тільки навчальні приміщення, а й житлові площі.

"Мене привели в жах умови проживання", - пояснив аспірант. За його словами, в кімнатах є таргани і блощиці.

При цьому біля головної будівлі МДУ проводяться репетиції і концерти, які заважають мешканцям, поскаржився З.Сарапулов.

"Мене вражала думка, що витрачаються такі величезні гроші на якісь концерти, коли тут же поруч гуртожиток МДУ, а в нього грошей ніхто не вкладає", - сказав аспірант.

18 березня на майданчику перед висоткою МДУ пройшов фестиваль "Весна".

Він був присвячений третій річниці підписання указу про входження Криму до складу Росії.

Разом з іншими активістами З.Сарапулов за день до майбутнього концерту вийшов на протестну акцію до метро "Університет", але резонансу вона не викликала.

Тоді З.Сарапулов вирішив іншим способом звернути увагу на побутові проблеми мешканців головної будівлі.

Він купив у магазині по метру жовтої і синьої тканини, зшив із них прапор і одягнув на палицю від швабри. В день фестивалю став розмахувати ним з вікон кімнати, а потім з вікна коридору.

"Розрахунок робився на що? Почнуться обговорення в соціальних мережах, може, десь стаття з'явиться. Люди почнуть запитувати: навіщо він це зробив? І тут я б розповів, які у нас умови і проти чого я протестую", - розповів З.Сарапулов.

Нагадаємо, торік у листопаді в Москві підняли прапор України та засудили злочинну “ДНР”.