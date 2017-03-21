Аспирант рассказал, почему вывесил из окна московского университета украинский флаг

Как пишет издание, З.Сарапулов рассказал, что около года назад приехал в Москву и поступил в аспирантуру исторического факультета МГУ.

Его поселили в главном здании МГУ - там расположены не только учебные помещения, но и жилые площади.

"Меня привели в ужас условия проживания", - пояснил аспирант. По его словам, в комнатах есть тараканы и клопы.

При этом у главного здания МГУ проводятся репетиции и концерты, которые мешают жителям, пожаловался З.Сарапулов.

"Меня поражала мысль, что тратятся такие огромные деньги на какие-то концерты, когда здесь же рядом общежитие МГУ, а в него денег никто не вкладывает", - сказал аспирант.

18 марта на площадке перед высоткой МГУ прошел фестиваль "Весна".

Он был посвящен третьей годовщине подписания указа о вхождении Крыма в состав России.

Вместе с другими активистами З.Сарапулов за день до предстоящего концерта вышел на протестную акцию к метро "Университет", но резонанса она не вызвала.

Тогда З.Сарапулов решил другим способом обратить внимание на бытовые проблемы жителей главного здания.

Он купил в магазине по метру желтой и синей ткани, сшил из них флаг и одел на палку от швабры. В день фестиваля стал размахивать им из окон комнаты, а затем из окна коридора.

"Расчет делался на что? Начнутся обсуждения в социальных сетях, может, где-то статья появится. Люди начнут спрашивать: зачем он это сделал? И здесь я бы рассказал, какие у нас условия и против чего я протестую", - рассказал З.Сарапулов.

Напомним, в ноябре прошлого года в Москве подняли флаг Украины и осудили преступную "ДНР".