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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117930 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176842 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 129335 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124461 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117034 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106457 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107501 просмотра

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Аспирант рассказал, почему вывесил из окна московского университета украинский флаг

Аспирант рассказал, почему вывесил из окна московского университета украинский флаг

Киев  •  УНН

 • 10707 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Аспирант исторического факультета МГУ Захар Сарапулов заявил, что его задержали и избили неизвестные силовики после того, как он вывесил из окна главного здания университета флаг Украины. В главном управлении МВД по Москве об инциденте "нет информации", передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как пишет издание, З.Сарапулов рассказал, что около года назад приехал в Москву и поступил в аспирантуру исторического факультета МГУ.

Его поселили в главном здании МГУ - там расположены не только учебные помещения, но и жилые площади.

"Меня привели в ужас условия проживания", - пояснил аспирант. По его словам, в комнатах есть тараканы и клопы.

При этом у главного здания МГУ проводятся репетиции и концерты, которые мешают жителям, пожаловался З.Сарапулов.

"Меня поражала мысль, что тратятся такие огромные деньги на какие-то концерты, когда здесь же рядом общежитие МГУ, а в него денег никто не вкладывает", - сказал аспирант.

18 марта на площадке перед высоткой МГУ прошел фестиваль "Весна".

Он был посвящен третьей годовщине подписания указа о вхождении Крыма в состав России.

Вместе с другими активистами З.Сарапулов за день до предстоящего концерта вышел на протестную акцию к метро "Университет", но резонанса она не вызвала.

Тогда З.Сарапулов решил другим способом обратить внимание на бытовые проблемы жителей главного здания.

Он купил в магазине по метру желтой и синей ткани, сшил из них флаг и одел на палку от швабры. В день фестиваля стал размахивать им из окон комнаты, а затем из окна коридора.

"Расчет делался на что? Начнутся обсуждения в социальных сетях, может, где-то статья появится. Люди начнут спрашивать: зачем он это сделал? И здесь я бы рассказал, какие у нас условия и против чего я протестую", - рассказал З.Сарапулов.

Напомним, в ноябре прошлого года в Москве подняли флаг Украины и осудили преступную "ДНР".

Украинские Национальные Новости

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