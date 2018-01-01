Асоціація спортивних журналістів оголосила топ-10 спортсменів України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Асоціація спортивних журналістів України підбила підсумки минулого року та оприлюднила десять найкращих спортсменів країни, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Найбільш чисельним представництво у десятці виявилося серед боксерів — перший рядок посів чемпіон світу та найкращий спортсмен планетарної першості-2017 Олександр Хижняк, а на третій щабель було обрано чемпіона WВO в напівлегкій вазі Василя Ломаченка.
Між боксерами друге місце зайняла фехтувальниця Ольга Харлан. На її рахунку виграші на двох етапах Кубку світу і тріумф на ЧС.
Інші позиції українських спортсменів в генерації мають такий вигляд:
4 — Еліна Світоліна (теніс);
5 — Марлос Ромеро Бонфин (футбол);
6 — Олег Верняєв (гімнастика);
7 — Юлія Левченко (легка атлетика);
8 — Ілля Кваша (стрибки в воду);
9 — Юлія Джима (біатлон);
10 — Станіслав Горуна (карате).