Ассоциация спортивных журналистов объявила топ-10 спортсменов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Ассоциация спортивных журналистов Украины подвела итоги прошлого года и обнародовала десять лучших спортсменов страны, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Наиболее многочисленным представительство в десятке оказалось среди боксеров — первую строку занял чемпион мира и лучший спортсмен планетарного первенства-2017 Александр Хижняк, а на третью ступень было избрано чемпиона WВO в полулегком весе Василия Ломаченко.
Между боксерами второе место заняла фехтовальщица Ольга Харлан. На ее счету выиграш на двух этапах Кубка мира и триумф на ЧМ.
Остальные позиции украинских спортсменов в генерации имеют следующий вид:
4 — Элина Свитолина (теннис);
5 — Марлос Ромеро Бонфин (футбол)
6 — Олег Верняев (гимнастика)
7 — Юлия Левченко (легкая атлетика);
8 — Илья Кваша (прыжки в воду)
9 — Юлия Джима (биатлон)
10 — Станислав Горуна (каратэ).