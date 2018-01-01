Ассоциация спортивных журналистов объявила топ-10 спортсменов Украины

Наиболее многочисленным представительство в десятке оказалось среди боксеров — первую строку занял чемпион мира и лучший спортсмен планетарного первенства-2017 Александр Хижняк, а на третью ступень было избрано чемпиона WВO в полулегком весе Василия Ломаченко.

Между боксерами второе место заняла фехтовальщица Ольга Харлан. На ее счету выиграш на двух этапах Кубка мира и триумф на ЧМ.

Остальные позиции украинских спортсменов в генерации имеют следующий вид:

4 — Элина Свитолина (теннис);

5 — Марлос Ромеро Бонфин (футбол)

6 — Олег Верняев (гимнастика)

7 — Юлия Левченко (легкая атлетика);

8 — Илья Кваша (прыжки в воду)

9 — Юлия Джима (биатлон)

10 — Станислав Горуна (каратэ).