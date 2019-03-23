Аслунд відкликав свою заяву про Луценка і Йованович
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд, який 21 березня сказав, що не вірить в заяву генпрокурора України Юрія Луценка про після США в Україні Марі Йованович, відкликав свої слова.Об це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Я відкликаю свою заяву про Луценка", - написав Аслунд. Ніяких подробиць він не повідомив.
Нагадаємо, 20 березня генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю Hill.TV заявив , що під час першої зустрічі з послом США Марі Йованович та нібито передала йому список осіб, проти яких не можна проводити розслідування. Крім цього, Луценко поскаржився, що його відомство не отримало 4 мільйони доларів, які США мали виділити як підтримку. Прізвищ "недоторканних" генеральний прокурор не назвав.