Ар'єв: у ЄС розгоряється скандал навколо "Північного потоку" і "Газпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У ЄС розгоряється величезний скандал навколо "Північного потоку" і російського газового монополіста "Газпром" на тлі витоку інформації газового розслідування ЄС. Про це заявив народний депутат, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв у Facebook, передає УНН.
"В ЄС розгоряється величезний скандал навколо "Північного потоку" і російського газового монополіста. Витік інформації показав, що Єврокомісія у змові з "Газпромом" покривала зловживання", - заявив віце-президент ПАРЄ.
Прикладом він привів недавню статтю з видання The Telegraph, яка розшифрувала злиті документи розслідування ЄС щодо зловживань "Газпрому".
З його слів, ця тема є стратегічно важливою для України у питанні протидії будівництву "Північного потоку-2".