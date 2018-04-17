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Ар'єв: у ЄС розгоряється скандал навколо "Північного потоку" і "Газпрому"

Ар'єв: у ЄС розгоряється скандал навколо "Північного потоку" і "Газпрому"

Київ • УНН

 • 11035 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У ЄС розгоряється величезний скандал навколо "Північного потоку" і російського газового монополіста "Газпром" на тлі витоку інформації газового розслідування ЄС. Про це заявив народний депутат, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв у Facebook, передає УНН.

"В ЄС розгоряється величезний скандал навколо "Північного потоку" і російського газового монополіста. Витік інформації показав, що Єврокомісія у змові з "Газпромом" покривала зловживання", - заявив віце-президент ПАРЄ.

Прикладом він привів недавню статтю з видання The Telegraph, яка розшифрувала злиті документи розслідування ЄС щодо зловживань "Газпрому".

З його слів, ця тема є стратегічно важливою для України у питанні протидії будівництву "Північного потоку-2". 

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