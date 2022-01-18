ARX пропонує паперову автоцивілку до нормалізації ситуації з електронними полісами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У зв’язку з потужною хакерською атакою на сайти державних установ України, тимчасово виведені з ладу сервіси МТСБУ. Оформлення полісів “автоцивілки” через онлайн-ресурси усіх страхових компаній тимчасово призупенено — до відновлення роботи відповідних серверів Моторного Бюро. На цей період компанія ARX пропонує придбати паперовий поліс, пише УНН.
Зробити це можна декількома способами, на ваш вибір:
1) Звернутися до нашого контакт — центру. Вам підготують паперовий поліс і надішлють кур’єром за вказаною вами адресою!
Телефон контакт-центру: 0 800 30 27 23
2) Оформити поліс у будь-якому відділенні компанії ARX. Адреси відділень доступні за посиланням:
https://arx.com.ua/karta-ofisiv
3) Залишіть заявку на сайті ARX, з вами зв’яжуться і підготують паперовий поліс.
https://arx.com.ua/produkty/avtotsyvilka/avtotsyvilka-paperova
Усі послуги працюють максимально швидко та чітко, затримок із придбанням полісу не буде — компанія має достатню кількість паперових бланків для забезпечення спокою та впевненості усім автовласникам!
ARX пропонує кілька видів автоцивілки. Наприклад, доплативши незначну суму в кілька сотень гривень, можна до основного полісу придбати “Добровільну автоцивілку”, яка збільшить суму покриття до 1 млн грн.
А якщо ви поціновувач сучасних технологій, то ARX запропонує “Автоцивілку Смарт”, у якій є мобільний додаток, що дозволяє відстежувати манеру водіння та отримувати знижку у разі акуратного водіння. Купуючи Автоцивілку “Все включено”, можна отримати три страхові продукти в одному: автоцивілку, міні КАСКО, додаткове покриття до 1 млн грн.
Вибираючи Автоцивілку з ARX, ви можете бути абсолютно впевнені у якості сервісу, прозорісті, своєчасній виплаті. Надійність — це те, що компанія вже 27 років гарантує своїм клієнтам!