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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 69110 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ARX пропонує паперову автоцивілку до нормалізації ситуації з електронними полісами

ARX пропонує паперову автоцивілку до нормалізації ситуації з електронними полісами

Київ • УНН

 • 11086 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У зв’язку з потужною хакерською атакою на сайти державних установ України, тимчасово виведені з ладу сервіси МТСБУ. Оформлення полісів “автоцивілки” через онлайн-ресурси усіх страхових компаній тимчасово призупенено — до відновлення роботи відповідних серверів Моторного Бюро. На цей період компанія ARX пропонує придбати паперовий поліс, пише УНН.

Зробити це можна декількома способами, на ваш вибір:

1) Звернутися до нашого контакт — центру. Вам підготують паперовий поліс і надішлють кур’єром за вказаною вами адресою!

Телефон контакт-центру: 0 800 30 27 23

2) Оформити поліс у будь-якому відділенні компанії ARX. Адреси відділень доступні за посиланням:

https://arx.com.ua/karta-ofisiv

3) Залишіть заявку на сайті ARX, з вами зв’яжуться і підготують паперовий поліс.

https://arx.com.ua/produkty/avtotsyvilka/avtotsyvilka-paperova

Усі послуги працюють максимально швидко та чітко, затримок із придбанням полісу не буде — компанія має достатню кількість паперових бланків для забезпечення спокою та впевненості усім автовласникам!

ARX пропонує кілька видів автоцивілки. Наприклад, доплативши незначну суму в кілька сотень гривень, можна до основного полісу придбати “Добровільну автоцивілку”, яка збільшить суму покриття до 1 млн грн.

А якщо ви поціновувач сучасних технологій, то ARX запропонує “Автоцивілку Смарт”, у якій є мобільний додаток, що дозволяє відстежувати манеру водіння та отримувати знижку у разі акуратного водіння. Купуючи Автоцивілку “Все включено”, можна отримати три страхові продукти в одному: автоцивілку, міні КАСКО, додаткове покриття до 1 млн грн.

Вибираючи Автоцивілку з ARX, ви можете бути абсолютно впевнені у якості сервісу, прозорісті, своєчасній виплаті. Надійність — це те, що компанія вже 27 років гарантує своїм клієнтам!

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