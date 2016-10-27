Артезіанську свердловину збудують на бульв. Академіка Вернадського у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Києві на бульварі Академіка Вернадського, 85 збудують артезіанську свердловину малої продуктивності, що дозволить відновити роботу водозабірного пункту. Про це УНН повідомили у перс-службі КМДА.
“На бульварі Академіка Вернадського, 85 у Святошинському районі збудують артезіанську свердловину малої продуктивності, що дозволить відновити роботу водозабірного пункту. Підписане розпорядження КМДА”, — сказано в повідомленні.
У відомстві зазначили, що будівництво артезіанської свердловини зумовлено численними зверненнями населення мікрорайону Академмістечко щодо відновлення роботи водозабірного пункту, адже наявна кількість бюветних комплексів не здатна задовольнити потреби мешканців Святошинського району якісною питною водою.
При цьому, фінансування проектних робіт здійснюватиметься відповідно до показників Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2016 та наступні роки.