Артезианскую скважину построят на ул. Академика Вернадского в Киеве

"На бульваре Академика Вернадского, 85 в Святошинском районе построят артезианскую скважину малой производительности, что позволит восстановить работу водозаборного пункта. Подписали распоряжение КГГА", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что строительство артезианской скважины обусловлено многочисленными обращениями населения микрорайона Академгородок по восстановлению работы водозаборного пункта, ведь имеющееся количество бюветных комплексов не способно удовлетворить потребности жителей Святошинского района в качественной питьевой воде.

При этом финансирование проектных работ будет осуществляться в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития города Киева на 2016 г. и последующие годы.